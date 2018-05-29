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Трещины с кулак: в Крыму назрела новая катастрофа

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Раздольненский район аннексированного Россией Крыма накрыла серьезная засуха.

Почва начала сильно трескаться, а посевы приходится выкашивать на солому, сообщается в группе Крымская Зима в Twitter.

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"Говорят, что в Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть. Стремительное развитие Крыма за 4 года, привело нас из 20 века в 19. Теперь мы стремительно летим в 18-й", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, во что оккупанты превратили Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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