Трещины с кулак: в Крыму назрела новая катастрофа

Раздольненский район аннексированного Россией Крыма накрыла серьезная засуха.

Почва начала сильно трескаться, а посевы приходится выкашивать на солому, сообщается в группе Крымская Зима в Twitter.

"Говорят, что в Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть. Стремительное развитие Крыма за 4 года, привело нас из 20 века в 19. Теперь мы стремительно летим в 18-й", - говорится в сообщении.

Говорят что в Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть.



Стремительное развитие Крыма за 4 года, привело нас из 20го века в 19й. Теперь мы стремительно летим в 18й. — Крымская Зима (@Wintercrim) 28 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, во что оккупанты превратили Крым.