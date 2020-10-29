Травля в маршрутке Славянска из-за украинского языка: скандалисткой оказалась кандидат в депутаты

Одной из участниц конфликта в маршрутке Славянска Донецкой области, который произошел из-за украинского языка и просьбы надеть маску, оказалась кандидат в депутаты горсовета от партии "Наш край" Валентина Павлова.

Как пишет "Радио Свобода", ее идентифицировали пользователи соцсетей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что женщина работала в трех детских садах, специалистом в абонентском отделе и бухгалтером, а сейчас – на пенсии.

Ее фото было опубликовано на странице политсилы, однако его после скандала пост удалили.

Сама пострадавшая рассказала, что не понимает, почему у Павловой была такая реакция.

"Села на место, и рядом были люди. Я попросила просто надеть маску. Говорю: пожалуйста, наденьте маску. Они начали просто орать: кто ты и почему ты здесь делаешь замечание. И я даже не поняла, почему они кричали от того, что я сделала замечание, или от того, что я общалась на украинском", – отметила девушка.

В то же время полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

Виновникам грозит штраф или до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, о скандале в маршрутке Славянска стало известно 27 октября. Женщине, которая на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски, устроили травлю.