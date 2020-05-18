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18 мая • обновлено в 13:53
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Транспорт в Украине могут не запустить в восьми областях: Зеленскому назвали причину

  • Во время первого этапа ослабления карантина с 22 мая в Украине должны запустить троллейбусы, автобусы и трамваи.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают такую возможность.

  • Министр здравоохранения отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако, в восьми областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

Об этом он сообщил на традиционной селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, сказано на сайте главы государства.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", – отметил Зеленский.

В восьми областях Украины могут не запустить транспорт

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда Министерство здравоохранения увидит соответствующие критерии в регионах, которые позволят это сделать.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Максим Степанов Денис Шмыгаль
Место
Украина
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