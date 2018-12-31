Томос для Украины: Кирилл пригрозил Варфоломею ''страшным судом''

Глава РПЦ Кирилл написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею с требованием отказаться от предоставления Украине Томоса.

Соответствующий документ опубликовано в Telegram-канале "Церквач", где указывается, что пятистраничное послание было "эмоциональным".

В частности, глава РПЦ в очередной раз обозвал Православную церковь Украины – "воссоединением раскольников", а также заявил, что расстроен симпатией Варфоломея к ней.

"Воссоединение раскольников с Церковью стало бы большой радостью для православных Украины, так и для всего православного мира, если бы проходило в соответствии с предписаниями канонического права... Но нынешний политизированный процесс далек от норм и духа святых канонов. Его сопровождает ужасное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие в отношении настоящей Украинской Православной Церкви", – написал Кирилл.

Он заявил, что предупреждал Варфоломея, будто его "вводят в заблуждение". И говорил ему об этом и наедине, и при свидетелях.

Патриарх Кирилл Информатор

"Теперь же, когда эти планы в значительной степени реализованы, возможно, в последний раз обращаюсь к вам пред лицом всей Православной церкви... Отступитесь сейчас от общения с "раскольниками", откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", – заявил глава РПЦ.

"То, что вы называете поместным собором, стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской церкви", – сказано в письме.

В противном случае патриарх Кирилл грозит главе Константинольськой церкви "Страшным судом".

"Если вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в Вашем письме, то Вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть первым в православном мире, а причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед ним против Вас. Еще не поздно остановиться", – написал Кирилл.

Лист Патріарха Кирила Патріарху Варфоломію from tsnua

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