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"Толпы" туристов: в сети высмеяли пустынные пляжи Крыма

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Пользователи сети показали снимки ранее популярных крымских пляжей, которые остаются безлюдными, несмотря на теплую погоду и майские выходные.

Так, пляжи оккупированного Россией Крыма по-прежнему остаются без туристов, о чем говорят фотографии очевидцев или скриншоты из камер наблюдения, установленных в прибрежной зоне. Соответствующие фото публикуют в социальной сети Twitter.

"Таки есть одна рабочая камера. Отлично видны толпы туристов, понаехавшие на майские. Герб Украины на каждом столбе - это го*номидасы фонари типа поставили. Там поначалу даже собственно светильники-шарики были. Недолго", - отмечает блогер с ником Kosstik8.

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На фото, которые размесмтила в своем аккаунте блогер RoksolanaToday&Крым, запечатлена пустынная набережная Евпатории и переправа порта Кавказ.

"В Крыму мало работающих камер. С каждым годом меньше. Евпатория, пляж Золотой берег. По поручению Госдепа стирала миллионы туристов. Смотрите, какие меры приняты в этом году - тепер-то наврать мне будет сложно. В этом шатре надежно спрятаны майские миллионы гостей", - иронизирует блогер.

Twitter @KrimRt

Twitter@Kosstik8

Как сообщал "Обозреватель", оккупационный "парламент" Крыма собирается продать на аукционе ряд объектов в Феодосии, Ялте и Симферополе на 50 миллионов гривен – 113 млн рублей.

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Тема
Аннексия Крыма
Объект
Крым
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