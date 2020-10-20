Тихановская поставила силовикам Беларуси дедлайн
На 25 октября белорусская оппозиция объявила "Народный Ультиматум"
Это шанс силовикам встать на сторону народа Беларуси
При этом поголовной люстрации не будет
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила сотрудникам силовых структур дедлайн перехода на сторону народа.
Скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти, говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
"Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно. Вы привыкли проявлять солидарность с коллегами. Но вы не несете коллективную ответственность за преступления, которые совершали они, а не вы. Если ваш коллега избил кого-то до полусмерти, это не вы должны сесть в тюрьму", – говорится в сообщении.
По словам Тихановской, "Народный ультиматум" – это шанс силовиков Беларуси встать на сторону народа.
"Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы. Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал белоруссам. До Народного ультиматума осталось 5 дней", – уточнила лидер белорусской оппозиции.
Согласно требованиям "Народного Ультиматума", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко до 25 октября должен добровольно покинуть свой пост и освободить всех политзаключенных, иначе в стране начнется общенациональная забастовка.
Как сообщил OBOZREVATEL, 18 октября, в Минске состоялся Партизанский марш с требованием отставки незаконно избранного президента Александра Лукашенко. В центр столицы Беларуси против митингующих стянули военную технику и силовиков.