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22 февраля • обновлено в 01:27
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Теракт на Марше Единства: пять лет назад Харьков потрясла кровавая трагедия

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Теракт в Харькове, на Марше Единства, прогремел 22 февраля 2015 года. Эта трагедия стала первым террористическим актом в истории украинского Харькова, унесшим жизни людей.

Что именно случилось в Харькове пять лет назад и где сейчас "харьковские террористы" – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца, осторожно 18+).

Жертвы теракта в Харькове

Жертвы теракта в Харькове

Укринформ

Взрыв в Харькове

22 февраля 2015 года в Харькове был организован Марш Единства. Его участники планировали пройти от Дворца спорта до площади Свободы, чтобы продемонстрировать единство Украины перед лицом российской агрессии.

Теракт произошел рядом с Дворцом спорта

Теракт произошел рядом с Дворцом спорта

Однако в 13:20, когда колонна активистов едва успела пройти первые сто метров, рядом с ней прогремел взрыв. Взрывным устройством оказалась противопехотная мина с радиоуправляемым детонатором, которую заранее спрятали в сугробе на пути следования шествия.

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Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Жертвы теракта

В результате теракта были ранены одиннадцать человек, еще четверо погибли:

  • Игорь Толмачев: 52 года, организатор и координатор движения Евромайдана и волонтерского движения в Харькове. Награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "За жертвенность и любовь к Украине" посмертно.

Игорь Толмачев

Игорь Толмачев

  • Вадим Рыбальченко: 37 лет, полковник украинской милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Вадим Рыбальченко

Вадим Рыбальченко

  • Данил Дидик: 15 лет, школьник, общественный активист. Скончался на следующие сутки после теракта, в больнице, так и не придя в сознание. Награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "За жертвенность и любовь к Украине" посмертно.

Данил Дидик

Данил Дидик

  • Николай Мельничук: 18 лет, студент, общественный активист. Скончался 24 февраля 2015 года от полученных ранений. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Николай Мельничук

Николай Мельничук

Траур в Харькове

В 2016 году рядом с местом трагедии был открыт памятный знак. Ежегодно 22 февраля возле него проходят акции в память о жертвах теракта.

Памятный знак в Харькове

Памятный знак в Харькове

Группа Kozak System посвятила погибшему Даниле Дидику песню "Спи маленький козачок".

Харьковские террористы

По подозрению в совершении теракта в Харькове в 2015 году были задержаны трое: Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков. По данным правоохранителей, террористы были завербованы российскими спецслужбами и проходили специальную подготовку в Белгороде. За это преступление им должны были заплатить десять тысяч долларов.

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Судебный процесс над взрывниками длился вплоть до 2019 года. В декабре 2019-го выяснилось, что террористов в рамках обмена пленными требует выдать Россия. Информация о том, что преступники могут выйти на свободу, вызвала волну общественного возмущения – в Харькове и Киеве прошли акции протеста против этого решения.

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

28 декабря 2019 года Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков были переданы представителям террористических группировок "Л/ДНР" во время обмена пленными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об одном из страшнейших терактов за все время войны на Донбассе. Обстрел блокпоста под Волновахой в 2015 году унес жизни двенадцати человек.

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Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Темы
Российская военная угроза Взрывы и теракты в Украине
Место
Украина Харьков
Теги
теракт терроризм
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