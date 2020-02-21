Теракт в Харькове, на Марше Единства, прогремел 22 февраля 2015 года. Эта трагедия стала первым террористическим актом в истории украинского Харькова, унесшим жизни людей.

Что именно случилось в Харькове пять лет назад и где сейчас "харьковские террористы" – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца, осторожно – 18+).

Жертвы теракта в Харькове Укринформ

Взрыв в Харькове

22 февраля 2015 года в Харькове был организован Марш Единства. Его участники планировали пройти от Дворца спорта до площади Свободы, чтобы продемонстрировать единство Украины перед лицом российской агрессии.

Теракт произошел рядом с Дворцом спорта

Однако в 13:20, когда колонна активистов едва успела пройти первые сто метров, рядом с ней прогремел взрыв. Взрывным устройством оказалась противопехотная мина с радиоуправляемым детонатором, которую заранее спрятали в сугробе на пути следования шествия.

Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Теракт в Харькове

Жертвы теракта

В результате теракта были ранены одиннадцать человек, еще четверо погибли:

Игорь Толмачев: 52 года, организатор и координатор движения Евромайдана и волонтерского движения в Харькове. Награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "За жертвенность и любовь к Украине" посмертно.

Игорь Толмачев

Вадим Рыбальченко: 37 лет, полковник украинской милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Вадим Рыбальченко

Данил Дидик: 15 лет, школьник, общественный активист. Скончался на следующие сутки после теракта, в больнице, так и не придя в сознание. Награжден орденом "За мужество" III степени и медалью "За жертвенность и любовь к Украине" посмертно.

Данил Дидик

Николай Мельничук: 18 лет, студент, общественный активист. Скончался 24 февраля 2015 года от полученных ранений. Награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Николай Мельничук

Траур в Харькове

В 2016 году рядом с местом трагедии был открыт памятный знак. Ежегодно 22 февраля возле него проходят акции в память о жертвах теракта.

Памятный знак в Харькове

Группа Kozak System посвятила погибшему Даниле Дидику песню "Спи маленький козачок".

Харьковские террористы

По подозрению в совершении теракта в Харькове в 2015 году были задержаны трое: Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков. По данным правоохранителей, террористы были завербованы российскими спецслужбами и проходили специальную подготовку в Белгороде. За это преступление им должны были заплатить десять тысяч долларов.

Судебный процесс над взрывниками длился вплоть до 2019 года. В декабре 2019-го выяснилось, что террористов в рамках обмена пленными требует выдать Россия. Информация о том, что преступники могут выйти на свободу, вызвала волну общественного возмущения – в Харькове и Киеве прошли акции протеста против этого решения.

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

Протесты против обмена "харьковских террористов"

28 декабря 2019 года Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков были переданы представителям террористических группировок "Л/ДНР" во время обмена пленными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об одном из страшнейших терактов за все время войны на Донбассе. Обстрел блокпоста под Волновахой в 2015 году унес жизни двенадцати человек.

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