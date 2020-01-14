Тепло и сухо: синоптик дала весенний прогноз погоды по Украине

В среду, 15 января, погоду в Украине все еще будет определять антициклон, поэтому на улице будет сухо и тепло.

В течение дня столбики термометров покажут + 2... +6°, на западе +4... +9°. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве, добавила она, осадков тоже не предвидится, температура воздуха днем составит примерно +3... +5°.

Погода в Украине на 15 января

Диденко также поздравила украинцев со Старым Новым годом и отметила, что середина зимы, хотя она и не была похожа на традиционную, уже прошла.

"Вчера на улице услышала, как один парень сказал девушке. Что, смотри, а день стал большим ... Именно после этого случайно услышанной фразы таки моментально поняла, что весна чуть, но выдвинула розовые ушки из-за горизонта нового года", – поделилась синоптик.

Карта погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

По ее словам, верхушка календарной зимы ничем не будет отличаться от низов. При этом небольшое похолодание придет под конец недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Крещение, которое христиане восточного обряда отмечают 19 января, в Украине будет аномально теплая погода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!