Телемост NewsOne с Россией: пропагандисты готовят наглую выходку

В РФ пропагандистский телеканал "Россия 1" официально не отменил проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.

В анонсе российского ТВ-канала все еще числится проведение телемоста 12 июля, передает "Detector Media".

Так, в расписании программ сказано, что по московскому времени телемост выйдет в 18:00. Но во вкладках для региональных часовых поясов телемост так же в 18:00 анонсировано для Волгограда с Самарой (хотя здесь время отличается на 1 час от московского).

В 19:00 телемост анонсировано для Иркутска с Братском (+5 часов), а вот для Камчатского региона разница составит 9 часов. Это может свидетельствовать о том, что телемост начнется в 14:00-15: 00 и его в части регионов, в том числе и в Москве, будут транслировать в записи.

В анонсе на сайте российского канала также указано, что телемост готовился совместно с украинским телеканалом NewsOne, но украинский канал отменил программу через "угрозы, поступавшие его ведущим".

Издание отмечает, что пока никаких комментариев от генерального продюсера NewsOne Василия Голованова не получали.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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