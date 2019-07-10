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Телемост NewsOne с Россией: пропагандисты готовят наглую выходку

2.6т Читать материал на украинском

В РФ пропагандистский телеканал "Россия 1" официально не отменил проведение телемоста "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.

В анонсе российского ТВ-канала все еще числится проведение телемоста 12 июля, передает "Detector Media".

Так, в расписании программ сказано, что по московскому времени телемост выйдет в 18:00. Но во вкладках для региональных часовых поясов телемост так же в 18:00 анонсировано для Волгограда с Самарой (хотя здесь время отличается на 1 час от московского).

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В 19:00 телемост анонсировано для Иркутска с Братском (+5 часов), а вот для Камчатского региона разница составит 9 часов. Это может свидетельствовать о том, что телемост начнется в 14:00-15: 00 и его в части регионов, в том числе и в Москве, будут транслировать в записи.

В анонсе на сайте российского канала также указано, что телемост готовился совместно с украинским телеканалом NewsOne, но украинский канал отменил программу через "угрозы, поступавшие его ведущим".

Издание отмечает, что пока никаких комментариев от генерального продюсера NewsOne Василия Голованова не получали.

Телемост NewsOne с Россией: пропагандисты готовят наглую выходку

Скриншот

Телемост NewsOne с Россией: пропагандисты готовят наглую выходку

Скриншот

Телемост NewsOne с Россией: пропагандисты готовят наглую выходку

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

  • Позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

  • При этом пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел основанийдля отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

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Темы
Телемост с Россией российская пропаганда
Место
Россия
Теги
Россия пропаганда
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