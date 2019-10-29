Текут фиолетовые реки: в Крыму произошло ЧП с Черным морем. Фото и видео

В захваченной Россией Феодосии в месте, где ранее в Черное море впадал канализационный сток, стали сливать переработанные виноматериалы.

Видео опубликовал фанат России и сторонник аннексии Крыма Александр Талипов в Facebook. Кадры были сняты на выходных.

"Молочная река, кисельные берега это уже не то. Феодосия запускает новый бренд-Багровые реки! Снято вчера (воскресенье) в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы. Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками", – написал он.

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По словам блогера Александра Горного, вечером понедельника вместо фиолетовой жидкости в море снова стали сбрасывать нечистоты.

"Тем временем я приехал к набережной и посмотрел, что происходит. Фиолетовая жидкость больше не льётся, но льется вода с запахом дерьма, что означает – ситуация стабилизировалась", – написал он в Facebook.

"Аналогичная история случилась полтора года назад в Коктебеле, когда местный завод неделю лил винный материал, павы прямо в море. Этим летом фонтан дерьма вырвался прямо на пляже", – добавил блогер.

В море сливают виноматериалы ФБ Горного

В море сливают виноматериалы ФБ Горного

В море сливают виноматериалы ФБ Горного

В море сливают виноматериалы ФБ Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на лекарства и продукты оккупантов и затосковали по Украине.

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