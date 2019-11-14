Танцы в белье на столе Дворца Потоцких: украинцев взбудоражило провокационное видео 18+

В "Голубом зале" Дворца Потоцких во Львове компания сняла рекламу, где модель только в белье и обуви танцевала на столе. Видео попало в сеть и вызвало бурную реакцию украинцев.

Рекламный ролик опубликовала модель Виктория Яровая на своей странице в Instagram, также видео разместили на странице самого бренда (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Во время ролика девушка танцует на столе в полупрозрачном белье в желтых и синих цветах под зажигательную музыку. Пользователи сети в комментариях неоднозначно оценили видео — одни пишут, что им понравилось, а другие осуждают такой поступок.

Во Дворце Потоцких сняли откровенное видео коллаж

"Что-то мне напоминает сочетание этих цветов", "Вау, побольше такого контента", "Поколение, у которого нет никаких ценностей, и на грани приличия! Позорище", – написали пользователи Instagram под провокационным видео.

Во Дворце Потоцких прокомментировали инцидент. По словам представителей памятки культуры, они должны зарабатывать на содержание музея, поэтому предоставляют залы для фотосессий, проведения свадеб или показов мод. Однако они не прописывают специфику съемки с арендаторами подробно.

"Мы знали, что это должно быть нечто такое дизайнерское. Очевидно, не предусмотрели, что формат в конце концов должен быть очень скандальный для публики", – говорит помощник генерального директора Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого Василий Мицко в сюжете ТСН.

Бывшая руководительница галереи искусств Лариса Возницкая завила, что в музее есть разработанная инструкция, где нужно согласовывать, что можно снимать, а что нельзя. Ни модель, ни представители бренда в свою очередь музейную фотосессию пока не комментируют.

Отметим, что "Голубой зал" Дворца Потоцких — самый популярный для арендаторов. В этом зале проходят различные мероприятия, как на государственном, так и на межгосударственном уровнях, культурные акции, фуршеты. Именно здесь заседала украинско-польская комиссия, которая обсуждала вопрос о проведении поисковых работ.

Комментарии пользователей соцсетей Instagram Виктории Яровой

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