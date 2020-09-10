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Танкисты и десантники ВСУ устроили зрелищные учения возле Крыма. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
3,6 т.
Учения танкистов ВСУ на юге Украины

Учения танкистов ВСУ на юге Украины. Facebook Командования ОС ВСУ

На одном из полигонов на юге Украины танкисты и десантно-штурмовые подразделения ВСУ начали масштабные военные тренировки.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ, танковые экипажи осуществляют передвижение в колоннах и развертывание в боевые порядки, взаимодействуя с "крылатой пехотой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме этого, военнослужащие отрабатывают постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж, переход в контратаку, вождение по пересеченной местности, а также действия при обороне и контрнаступлении.

Воин ВСУ на тренировках танкистов и ДШВ.

Воин ВСУ на тренировках танкистов и ДШВ. Facebook Командования ОС ВСУ

Защитники отрабатывают эвакуацию раненых с поля боя.

Защитники отрабатывают эвакуацию раненых с поля боя. Facebook Командования ОС ВСУ

"Со своей стороны десантники выполняют задачи по огневой подготовке. А именно – стрельбы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метание ручных гранат и прочее. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также подчеркнул, что в ходе тренировок подразделения демонстрируют высокую ловкость и слаженность действий в составе экипажей и взводов. Все поставленные задачи выполняются в установленные сроки качественно и в полном объеме. К тому же, занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

Во время учений воины ВСУ продемонстрировали идеальное взаимодействие.

Во время учений воины ВСУ продемонстрировали идеальное взаимодействие. Facebook Командования ОС ВСУ

"Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению", – заверил Наев.

Танкисты имитировали выход на огневой рубеж.

Танкисты имитировали выход на огневой рубеж. Facebook Командования ОС ВСУ

Обучение ВСУ на юге

Обучение ВСУ на юге

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УкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Наев
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