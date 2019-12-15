Российские пропагандистские сайты пишут, что жители территории, подконтрольной боевикам "ЛНР" "при поддержке местных властей подают в Европейский суд по правам человека сотни исков против Украины".

В этом вся суть так называемого "русского мира". Пять лет люди клянут "Гейропу" и страны НАТО, обвиняют их в организации "государственного переворота" (Майдана), обещают дойти до Лондона, рассказывают о натовских наемниках, тайных польских легионах, неграх на танках и т.д. А потом бегут жаловаться в суд тех же страны НАТО.

Ложь, фальшь, двуличие - основа идеологии современной России и ее сателлитов. Воюя якобы с "Западом", туда продолжают лихорадочно вывозить сырье и капиталы, покупают там недвижимость, получают паспорта, и при случае бегут жаловаться в их суды.

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