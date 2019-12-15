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15 декабря • обновлено в 16:57
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Суть "русского мира": ругают Европу и туда же жалуются

3.4т

Российские пропагандистские сайты пишут, что жители территории, подконтрольной боевикам "ЛНР" "при поддержке местных властей подают в Европейский суд по правам человека сотни исков против Украины".

В этом вся суть так называемого "русского мира". Пять лет люди клянут "Гейропу" и страны НАТО, обвиняют их в организации "государственного переворота" (Майдана), обещают дойти до Лондона, рассказывают о натовских наемниках, тайных польских легионах, неграх на танках и т.д. А потом бегут жаловаться в суд тех же страны НАТО.

Ложь, фальшь, двуличие - основа идеологии современной России и ее сателлитов. Воюя якобы с "Западом", туда продолжают лихорадочно вывозить сырье и капиталы, покупают там недвижимость, получают паспорта, и при случае бегут жаловаться в их суды.

Суть "русского мира": ругают Европу и туда же жалуются

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Денис Казанский Денис Казанский
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник: Telegram Дениса Казанского
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Пишуть скарги до ЄСПЛ типові "руськії", що мають паспорти Ерефії, справжньому українцю і в голову не прийде жалітися на Україну. Це знов один з елементів гібридної війни..
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Poster Shlagov:"Читая это все, начинаешь чувствовать, что обречен как раз Запад. " Да даже и не читая, начинаешь чувствовать. Во-первых, если не будешь так чувствовать, снимут с довольствия в Ольгино. А во-вторых, достаточно посмотреть насколько Россия опережает Запад по уровню и продолжительности жизни, посмотреть на технологическое отставание Запада, крадущего российские изобретения: интернет, мобильную связь, персональные компьютеры и т.д. И наконец, взгляните на толпы американцев и европейцев, рвущихся эмигрировать в Воронеж.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Wick John:"укро свиньи визжат что не рабы но выполняют приказы хозяев из мвф". Отличный у Вас комментарий получился, российскенький! По теме статьи и вежливый, как все росийские посты. :)
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
1. КТО РУГАЕТСЯ НА ЕВРОПУ? 2. ЗА ЧТО РУГАЕТСЯ? 3. ПРИ ЧЕМ ТУТ НАТА? Никто не ответит.
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