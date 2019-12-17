Супрун назвала "один из худших" подарков детям на День Николая

Бывшая и. о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что "конфеты – один из худших подарков детям" на зимние праздники.

На своей странице в Facebook разрушительница мифов о здоровье дала советы ко Дню святого Николая, предложив лучшие альтернативы сладостям. По ее словам, в такие праздники приятно делать подарки, особенно детям, живущим без семьи.

"Праздник приближается. Елка, гирлянды, катки, время с родными и друзьями. А еще застолья, недостаточное количество движения и сладости, которые не заканчиваются. Вместе с образовательным проектом Здоровое питание для детей ненадолго превратимся на Гринча, чтобы предупредить: конфеты – один из худших подарков детям", – написала она.

Конфеты – "один из худших" подарков детям ukranews.com

Конечно, соглашается врач, нельзя отрицать, мол, раз в год шоколадный заяц еще никому не повредил. Однако, отмечает она, мало кто и даже не в праздничные дни придерживается строгих ограничений по потреблению сахара, а "в декабре, уже со дня святого Николая, начинаются настоящее сахарные бомбардировки".

По словам Супрун, прежде всего важно помнить, что чрезмерное потребление сахара на протяжении длительного времени приводит к набору веса и увеличивает риски ожирения, проблем с зубами, а также повышение риска появления сердечно-сосудистых болезней, диабета и некоторых видов рака.

Специалист также обратила внимание на тот факт, что согласно результатам первого общенационального исследования о питании, дети в Украине потребляют слишком много сладкого. Тогда как сахара в рационе, чтобы это не приносило вреда для здоровья, должно быть: для детей 4-6 лет – до 19 граммов, для детей 7-10 лет – до 24 граммов, детям старше 11 лет и взрослым рекомендуют до 30 граммов в день. Для детей младше четырех лет рекомендуется избегать подслащенной еды и напитков.

По мнению Ульяны Супрун, ассоциацию "конфеты = праздник" придумали взрослые. В то же время она не призывает совсем оставлять детей без сладостей на праздники.

"Для детей главное забота, которую можно проявить другими способами. Проведите свободное время вместе: посетите выставку, парк, побавтеся дома – вариантов множество, выбирайте те, что по душе", – подчеркнула врач.

А если, все же, хотите порадовать ребенка вкусностями, то отдайте предпочтение фруктам, сладостям из сухофруктов, пастиле. Отличной альтернативой может стать и совместное приготовление домашних сладостей – "для детей это будет не просто конфета или кусок торта, а проведенное время с родителями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала ценные советы о том, как не замерзнуть зимой. По ее словам, чтобы не заболеть при низкой температуре, нужно подбирать правильную одежду и полноценно питаться.

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