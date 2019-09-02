"Страшнее быть не может": журналисты показали Беслан через 15 лет после трагедии. Фоторепортаж

В сети показали фоторепортаж из Беслана (Северная Осетия), где 15 лет назад произошел теракт с захватом заложников и множеством жертв.

Снимки опубликовали журналисты "Настоящего времени" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в спортзале школы, где происходили трагические события, сделали памятный мемориал.

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

В память о погибших детях в школу до сих пор несут мягкие игрушки и бутылки с водой. Тогдашний завуч школы Елена Ганиева поделилась воспоминаниями. "Потом мы не реагировали на выстрелы, это было не страшно. Самое страшное – это чувство жажды. Страшнее этого быть ничего не может для человека. У меня сыну сегодня уже 24 года, до сих пор возле его кровати стоит баклажка с водой", – рассказала она.

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

При этом, напротив здания построили новую школу, которая уже 15 лет стоит без номера, поскольку такой же, как у старого учреждения, ей давать не решаются. Кроме того, на месте теракта в 2012 году начали строить православный храм. Иконописцы пообещали изобразить на его стенах всех погибших детей.

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Беслан через 15 лет после трагедии Настоящее время

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане на торжественную линейку в местной школе ворвались вооруженные террористы, которые взяли в заложники 1128 детей и взрослых. Почти три дня заложников держали в спортзале без воды и еды.

3 сентября в школе прогремели взрывы, возник пожар, и здание частично обрушилось. Силовики пошли штурм, в ходе которого террористы были уничтожены, однако погибло множество заложников. Всего были убиты 333 человека, из которых 186 детей. Ранения получили более 700 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России прошел квест с захватом детей в заложники в память о Беслане. Целью мероприятия было заявлено патриотическое воспитание молодежи.

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