"Стоит вой на болотах": Цимбалюк ярко ответил на выпады Захаровой против закона о языке

Украинский журналист Роман Цимбалюк пресек агрессивные выпады спикера МИД России Марии Захаровой из-за вступления в силу закона об украинском языке.

Он заявил, что все ее жалобы на "ущемление" русскоязычных безосновательны. Ведь Россия сама требует от всех, кто проживает и работает на ее территории, досконального владения государственным языком. Четкую позицию Цимбалюк озвучил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Захарова

"По какому-то стечению обстоятельств в России приняты законы, которые обязывают людей, которые приезжают в эту страну работать или жить, знать язык страны (то есть русский), и культуру, и обычаи. И масса таких нюансов. Но почему-то когда у нас пытаются сделать по сути что-то подобное, стоит вой на болотах", – иронизирует журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова набросилась на украинцев, обвиняя их в национализме и провокациях против Кремля на международной арене.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!