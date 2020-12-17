Степанов: в бюджет-2021 на вакцину от COVID-19 заложили в 6 раз меньше денег

В государственный бюджет на 2021 год на вакцинацию против коронавируса (COVID-19) заложили в шесть раз меньше необходимой суммы – 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд.

Об этом в четверг, 17 декабря, на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, в правительстве ищут деньги на приобретение лекарства.

"Мы понимаем, что этой суммы будет не достаточно. Поэтому сейчас в экстренном порядке МОЗ ищет пути получения средств на приобретение вакцин от коронавируса", – пояснил он.

Степанов добавил, что после совещаний и консультаций в правительстве, им удалось сэкономить и найти в бюджете на этот год 2,3 млрд гривен. Однако в этом случае пришлось сэкономить на закупке лекарственных препаратов.

Также глава Минздрава сказал, что в Украине 21 млн человек в первую очередь нуждается в вакцинации против COVID-19. Но в 2021 году наша страна по международной программе COVAX только 8 млн доз вакцины, которой хватит на 4 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов обратился к народным депутатам с требованием не поддерживать бюджет на 2021 год с недофинансированием медицинской сферы и срочно поднять зарплаты врачам.