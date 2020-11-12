Степанов – руководству "Эпицентра": хотите покуражиться, поехали в реанимацию

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился сообщением сети гипермаркетов "Эпицентр" о том, что они "вводят 72-часовую пятницу" и будут работать на выходных.

Во время ежедневного брифинга 12 ноября министр назвал заявление руководства сети после введения карантина выходного дня фарсом и цинизмом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей. Если хотите покуражиться – поехали вместе со мной в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день… перед медиками, которые борются за жизнь людей", – заявил глава МОЗ.

Степанов выразил уверенность, что его коллеги из Кабинета министров отреагируют на этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сеть гипермаркетов "Эпицентр" объявила, что будет работать на выходных, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни поддерживают такое решение, другие считают это недопустимым.