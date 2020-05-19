Степанов ответил на обвинения в "массовом убийстве медиков"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на обвинения в якобы "массовом убийстве медиков".

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В эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что в Украину уже доставлены защитные костюмы для медиков, передает "Интерфакс-Украина". Министра обвиняли в том, что эти поставки не выполняются в полной мере.

liga.net

"Костюмы приехали. Завтра они уже начинают разъезжаться по регионам, а именно в те медицинские учреждения, которые в этом нуждаются…. Прежде всего, это западная Украина", – отметил глава Минздрава.

Ранее 19 мая народные депутаты от "Голоса" начали сбор подписей за отставку Степанова с должности министра здравоохранения.

"Я призываю каждого из вас подписаться под этим постановлением, потому что если вы этого не сделаете, то станете соучастником этого преступления и когда поедите к себе в регионы в больницы, то вас врачи будут спрашивать: а что вы сделали, чтобы нас защитить нас и уволить министра, который ворует и убивает? Потому что никак кроме как массовым убийством это назвать нельзя", – заявила с трибуны парламента народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

Она пояснила, что "массовым убийством" считает невыполнение в полном объеме поставок защитных костюмов для медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов 17 мая анонсировал, что в ближайшие дни в больницы Украины поступят закупленные Минздравом за рубежом, в том числе в Китае, костюмы биологической защиты для медиков, которые борются с коронавирусом.

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