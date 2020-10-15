COVID-19 в Украине заболели еще 5 тысяч человек: статистика Минздрава на 15 октября

По состоянию на утро четверга, 15 октября, в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 062 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5302 человека (+73 за сутки), а 119 650 пациентов (+951) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирусом в Верховной Раде Украинызаразились почти 100 человек. Из них до 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.