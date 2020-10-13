Коронавирусом в Украине заразились уже более 270 тысяч: статистика Минздрава на 13 октября

По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине официально подтверждены 270 587 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5133 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 5122 человека (+107 за сутки), а 116 562 пациентов (+2 152) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев (+397 за сутки), Харьковская область (+439) и Львовщина (+341).

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.