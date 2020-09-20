Старт продаж iPhone12 могут отложить: стало известно, когда ждать

Запуск в производство серии iPhone 12 в 2020 году будет отсрочен и прогнозируется примерно в октябре, в отличии от прошлых годов, когда гаджет презентовали каждый сентябрь.

Как сообщает GizChina, соответствующее предположение высказал популярный аналитик Apple Минг-Чи Куо.

Отсрочка перезентации связана с тем, что компания TSMC, производитель чипов Apple Bionic A14, может скорректировать сроки поставки процессоров Apple A14. Сообщается, что в этом году она поставит 80 млн процессоров A14. Эти чипы предназначены не только для iPhone 12 серии, но и для планшетов iPad Air.

Отсрочка выпуска iPhone 12 означает, что время его продаж в этом году значительно сократится, что соответственно повлечет за собой сокращение сроков продаж, поэтому все внимание сейчас приковано к TSMC как к одному из важнейших поставщиков iPhone 12 серии.

При этом Appleinsider на основании собственных умозаключений выдвинул предположение, что iPhone 12 может быть представлен 20-го октября, а выпущен в розницу 23-го.

"Ведь, если бы Apple была готова представить свои новинки раньше, она бы даже не стала предупреждать о смещении из-за его незначительности. А почти полуторамесячная задержка выглядит как вполне достойный период для того, чтобы о нём уведомить заинтересованных", – обосновал автор свои догадки.

"К тому же очень важным аспектом, от которого следует отталкиваться, является производство. Ранее сразу несколько независимых источников сообщили, что Apple удалось начать производство iPhone 12 всего за пару дней до презентации 15 сентября. А поскольку это небыстрый процесс, высока вероятность, что компании потребуется около месяца на то, чтобы нарастить необходимый для начала продаж объём. Поэтому 20-е октября обретает всё больше смысла в качестве даты для проведения презентации нового смартфона", – отмечается в материале.

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