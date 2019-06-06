США уничтожит супервулкан? Появилась расшифровка пророчества Нострадамуса

Трактовка пророчества Нострадамуса о том, что якобы Соединенные Штаты Америки будут разрушены в результате извержения супервулкана, неверна; этому государству грозят другие опасности.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. "Пророчества ни в коем случае нельзя трактовать буквально", - подчеркнул он.

"Очень небольшое количество провидцев видят картины будущего до мелочей. Нострадамус, Ванга всегда говорили образно. Они видели образами", - пояснил экстрасенс. "Трактовки пророчеств Нострадамуса – дело очень субъективное. Для кого-то "новый город" - это США, а для кого-то – Китай или Япония. Чем они хуже Америки?" - добавил он.

Разрушенный мегаполис, коллаж Google Images

"Если говорить об Америке в целом, то сейчас США переживают самые темные, самые тяжелые времена. К власти пришел разрушитель, Трамп, который полностью уничтожает все то, что долго строилось американцами. И в этом смысле действительно может произойти "извержение вулкана", но не в прямом, а в переносном смысле", - допустил он.

В этом контексте экстрасенс пояснил: "Если речь о вулкане, то здесь я склоняюсь к мысли, что имеется в виду человеческая энергия, которая накапливается и рано или поздно выйдет наружу. Скорее всего, президент Трамп сделает что-то такое, что вызовет очень мощную бурю человеческого негодования. Это приведет к его импичменту, и как политический персонаж он будет выброшен. Может быть социальный взрыв".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети начали появляться новые трактовки предсказаний Нострадамуса, согласно которых США должны погибнуть в результате извержения супервулкана. Эти пророчества базируются на том, что Нострадамус пообещал гибель "Новому городу", который, по версии интерпретаторов, указывает на "новый свет", или Северную Америку.

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