Среди жертв – младенец: под Житомиром в кровавом ДТП погибли четыре человека. Фото и видео

В понедельник, 9 марта, в Житомирской области в результате ДТП погибли четыре человека – среди них годовалая девочка.

По информации Национальной полиции Житомирской области, авария произошла около 4:15 в поселке Любары. По предварительной информации, 23-летний водитель BMW-523 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался "Део Ланос".

В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка "Део", а позже в реанимационном отделении погиб годовалый ребенок, который тоже находился в "Део Ланосе". Пассажир BMW-523 выжил и сейчас находится в больнице.

Смертельное ДТП в Житомирской области Национальная полиция Житомирской области

Смертельное ДТП в Житомирской области Национальная полиция Житомирской области

Как рассказали в полиции, пассажирка "Део Ланос" - украинка 1985 года рождения. Девочке же было всего лишь 1 год и 3 месяца, она гражданка Италии. По имеющейся информации, женщина вместе с дочерью ехала от родственников в Хмельницкой области в киевский аэропорт на такси - водитель был 1976 года рождения.

По факту ДТП полиция начала криминальное производство по ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)

Смертельное ДТП в Житомирской области Национальная полиция Житомирской области

Смертельное ДТП в Житомирской области Национальная полиция Житомирской области

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