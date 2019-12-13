Спят по очереди: в сеть попали жуткие фото Лукьяновского СИЗО

Заключенные в Лукьяновском СИЗО находятся в ужасных условиях. Из-за нехватки места в камерах им приходится спать по очереди.

Об этом сообщила сотрудница Генеральной прокуратуры Украины Наталья Непряхина на своей странице в Facebook. Она опубликовала фото из СИЗО.

"Камера в корпусе, который все называют "Катька", построенный еще 1863 года. 16 мужчин в замкнутом пространстве… Первое ощущение – ступор. Ты не знаешь, что сказать, как себя вести. Этот запах, атмосфера, затопленные стены, плесень, особенно в местах размещения санузлов, сантехническое оборудование изношено, пол... Да его просто нет местами, как и вентиляции, как и света – естественного и, и собственно, искусственного", – рассказала она.

Также она побывала в камере, где одновременно находятся 28 мужчин.

"Говорят, места на всех не хватает, приходится спать по очереди. Нары еще, пожалуй, дореволюционных времен. Белье, нет, это не белье, это какое-то тряпье, на которое не то, что лечь, смотреть жутко. Но такова жизнь. Жизнь 2475 заключенных на сегодняшний день, среди которых 2214 – мужчины, 191 – женщины, 8 – несовершеннолетних и 62 – транзитных. Это не человеческие условия, это не жизнь человека. Это – нарушение прав", – сообщила Непряхина.

Она добавила, что для женщин и несовершеннолетних условия лучше, в корпусах сделан ремонт, количество людей в камерах меньше. При этом везде существуют массовые нарушения, исправление которых требует затрат.

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Жуткие условия содержания в Лукьяновском СИЗО ФБ Натальи Непряхиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

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