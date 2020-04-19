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19 апреля • обновлено в 11:41
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"Спланированная провокация": в "1+1" ответили на скандал из-за "постановки" в Лавре на Пасху

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На телеканале 1+1 назвали обвинения журналиста Василия Апасова в подготовке одним из сотрудников "плюсов" постановочного сюжета для ТСН в Киево-Печерской Лавре, спланированной провокацией.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе 1+1. Там подчеркнули, что обвинения телеведущего телеканала ZIK Апасова не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

"Это очевидная клевета и уже не первая спланированная провокация от лиц, работающих на определенные политические силы и заинтересованых не допустить объективного освещения ситуации, которая сегодня, во время карантина, сложилась в Киево-Печерской Лавре. Единственное, что можем подтвердить: специальный корреспондент ТСН Сергей Гальченко действительно находился в Лавре и готовил сюжет, который телезрители смогут увидеть уже сегодня", – пояснили в пресс-службе.

Сергей Гальченко

Сергей Гальченко

Отметим, ранее Василий Апасов опубликовал фото журналиста, который, по его словам, просил за деньги на камеру поцеловать икону. "Перепутав нашего стримера APnews с одним из верующих в храме, попросил поцеловать икону перед камерой. После того, как наш стример отказался, ему предложили сделать это за деньги", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киев доставили благодатный огонь, в связи с чем разгорелся ажиотаж среди верующих. Многие из них даже отправились встречать самолет в аэропорту, куда огонь доставили священники УПЦ МП.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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