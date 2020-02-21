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21 февраля • обновлено в 11:44
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Спецоперация Москвы в Новых Санжарах

6.9т

Ситуацию в Новых Санжарах осталась не только внутри украинской проблемой, но и стала достоянием международной прессы. Одно дело, когда ситуацию носят в зубах пророссийские и российские СМИ, добавляя в неё больше мрачных красок из своих пропагандистских закромов, а совсем другое, когда на неё обращают внимание The Washington Post, "Голос Америки", NBC News, Reuters, CNN, Fox News…

Но, если честно, с учетом вопиющего подтекста происходящего и стараний наших гибридных соседей на медийной ниве, этого следовало ожидать. Следовало ожидать, поскольку определенные намеки на готовящийся информационный коллапс были продемонстрированы нашими гибридными соседями и их агентами влияния в самой Украине, ещё накануне эвакуации.

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Игорь Гавриленко на своей странице в facebook отметил, что инициатором паники в Новых Санжарах был Сергей Чередниченко, распространивший эту информацию через сайт RegionNews, за сутки до того, как о прибытии эвакуированных из Ухани узнал сам председатель Полтавской ОГА, Олег Синегубов.

То есть, Сергей Чредниченко, владел информацией раньше руководителя области? Надо же какой проворный и осведомленный молодой человек!

Но, дальше, как говорится, больше!

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Если копнуть прошлое Сергея Чреднчиенко, фамилия которого среднестатистическому украинцу мало знакома, то выясняется, что этот персонаж был представлен недавно лично Ильей Кивой, как глава организации СПУ в Полтаве. Когда же Чредниченко танцевал от ОО “Возрождение Полтавы”, то в ходе обыска у одного из его сотрудников СБУ обнаружила пачку газет “Новороссия”.

Собственно, вот такой вот интересный первоисточник паники, представляющий интересы “СПУ” и поддерживающий “ОПЗЖ”, сотрудники которого распространяли печатную макулатуру “Новороссия”.

Фактически, мы стали свидетелями полномасштабной спецоперации организованной российской стороной с задействованием "пятой колоны" и агентуры влияния в Украине. Действия эти были синхронизированы с ИПСО ФСБ и ГРУ, поскольку распространение в киберпространстве сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным, посредством использования не только заготовленных троллей и популярных пабликов, но и армии ботов.

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Одной из целей этой операции было перебить информационно-неприятную для Кремля повестку 20 февраля (годовщина Майдана, начало оккупации Крыма, ГА ООН), а также сформировать негативную картинку об "украинцах" - как варварах на международной арене в сравнении с той же Россией (где вчера рассказывали целый день как они успешно завершили эвакуацию и карантин). Так же была проведена дополнительная дискредитация власти и осуществлена проба пера по дальнейшему расшатыванию с применением силового фактора социально-политической и общественной обстановки.

В завершении хотелось бы обратиться к заголовку данного материала. Я не зря упомянул протесты во Франции “Жёлтых жилетов”. Ведь они начались с мирных протестов фермеров и коммунальных служб против повышения цен на топливо. Но очень быстро превратились в погромы и разбои с антиправительственными лозунгами, благодаря внедрению в протестное движение радикальных групп от политической силы “Народное объединение” Марин Ле Пен – кормящейся с рук Кремля.

Схема очень схожая. Масштабное медийное освещение событий российскими СМИ, имело место, что Париже, что в Новых Санжарах. Масштабное распространение нужных нарративов в киберпространстве путем задействования армии ботов. И, конечно же, внутренний элемент – “пятая колонна”.

Ведь в то время как вся Украина осуждала жителей Новых Санжар, кучка действующих лиц, не составляющая даже и десятой части от всего населения населенного пункта, настойчиво продолжала свои позорные действия, а под конец имели место инциденты с закидыванием камнями автобусов.

Лично я очень сильно сомневаюсь в том, что среднестатистическая домохозяйка, даже с промытыми мозгами, начнёт бросаться камнями в автобус с людьми, а вот кто это сделал – он прекрасно знал, что от него требуется. И не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов с Новых Санжар. Но, все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда.

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Украина
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Источник: ЖЖ Злого одессита
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canger ralph
canger ralph
На провокации поддаются дураки. Они же комфортно чувствуют себя в толпе. Они же голосуют за персонажей сказок. Их 73%.
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сибирский ватник
сибирский ватник
Что то долго думали как Россию с Путиным В своем позоре обвинить.Не Ро.гули,не отмоетесь
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Автор, если не владеете полной информацией, то не беритесь за статью. Камни бросали в полициянтов, и один случайно попал в автобус. Население восстало не против эвакуированных, а против наплевательского отношения к безопасности самих граждан. Их не проинструктировали, не обеспечили элементарными средствами индивидуальной защиты. Рядом с военным санаторием расположены детские лагеря. И это кто-то в нашем правительстве учитывал? При том, что в стране есть мобильные модули на случай эпидемий, которые можно было использовать в данном случае?.. Безответственность правительства - вот проблема, а не зомбированные телевидением и речами президента о короновирусе люди!
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