Спасли от казни: в Киев вернулся арестованный в Иране украинский моряк

Украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманина, вернулся в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Иране на своей странице в Facebook. Его обменяли на иранского шпиона и он уже прибыл в Киев.

По словам моряка, его собирались казнить в Иране, но благодаря работе украинских дипломатов моряк вернулся домой. Он поблагодарил консульство Украины, МИД, внешнюю разведку, президента Украины, народных депутатов, которые помогли процессу обмена, сообщает ТСН.

Пресс-служба Посольства Украины в Иране

"Выжил, все нормально. Чувствую себя хорошо. Спасибо всем, кто помогал и спасибо всем, кто не мешал", – рассказал он.

На вопрос, что произошло во время инцидента, и как выпал за борт гражданин Ирана, Новичков ответил: "Это специфика их народа. Он выпрыгнул сам, но обвинили меня. У меня с ним конфликтов не было".

По словам моряка, иранских правоохранителей не интересовала его позиция по этому инциденту.

Когда его спросили, помогло ли голодание, украинский моряк ответил: "Да, голодание стало рычагом давления для решения ситуации. Меня отпустили под личное обязательство заместителя консула в Иране".

Пресс-служба Посольства Украины в Иране

Пресс-служба Посольства Украины в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL, после отказа Андрея признать свою вину его посадили за решетку в полицейском участке, и первое время даже не дали связаться с адвокатом, посольством или с домом. Через неделю его перевели в колонию общего режима. В мае 2018 года стало известно, что Андрея Новичкова могли казнить через повешение.

В июле 2018-го украинец объявил голодовку. Друзья Андрея подавали петицию президенту Украины с требованием вмешаться в ситуацию и инициировать создание межгосударственной комиссии, однако она не набрала необходимого количества голосов.