"Собирают под Зе": военный раскрыл планы на парад ко Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение якобы "добровольно" собрать военных для его парада на День Независимости.

Об этом написал в Facebook известный волонтер и журналист Тим Златкин.

Он опубликовал подтверждающий диалог с майором из военкомата.

Зеленский поручил собрать военных на парад ко Дню Независимости

Так, волонтер рассказал, что ему позвонили с неофициальным предложением. В разговоре прозвучало следующее:

- У меня такое отвратительное задание. Ну как, не совсем задание. Неофициально.

- Да говорите уже.

- Приглашаем на парад ко Дню Независимости. Это конечно неофициально.

- Майор, вы что-то скрываете?

- Давай на ты, а? Потому как помню тебя еще с Водяного.

- Конечно на ты, но извини, я не совсем всех помню. - Да ничего. Ты идешь на парад?

- Наверное, но с собратьями и друзьями.

- Ааа, ясно, тогда вычеркиваю.

- Подожди, вы серьезно собираете военных для парада? Под Зе и все такое?

- Угу, только не пиши об этом, пожалуйста.

Майор попросил Златкина не указывать его фамилию. На вопрос, достанется ли ему за это признание, военный ответил: "Та пофигу на влетит. Стыдно! Понимаешь?" Майор извинился за предложение, которое ему пришлось озвучить.

"Да, я понимаю! И почему мне тоже стыдно?" – возмутился Златкин.

В комментариях другие пользователи подтвердили, что действительно есть такая "разнарядка".

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировалипетицию с требованием провести парад. Ветераны АТО пообещали организовать собственный парад без участия властей.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие Достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО, а также "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

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