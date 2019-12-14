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14 декабря • обновлено в 08:48
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Снова +11! Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

3.6т
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В Украине в субботу, 14 декабря, ожидается пасмурная и дождливая погода. При этом температура воздуха достигнет на юге страны +11 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На западе страны в этот день ожидается до +7 градусов, пройдет небольшой дождь, возможен мокрый снег.

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В центре Украины температура достигнет +6 градусов, на востоке ожидается до +6 также. В южных регионах будет до +11, небольшой дождь.

В Киеве в субботу +2…+4 градуса, осадков не предвидится.

Снова +11! Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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