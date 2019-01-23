Снежная буря: синоптики уточнили опасный прогноз погоды в Украине

В среду, 23 января, в Украине активные атмосферные фронты, перемещающиеся с Балкан, принесут на большую часть территории страны ухудшение погоды.

Особенно это почувствуют в северных и центральныех областях, сообщает Укргидрометцентр. В Винницкой области, а днем и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях прогнозируется значительный снег; в южных регионах и Днепропетровской области днем снег с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с, метели.

Погода в Украине ТСН

Температура ночью 7-13°, на Левобережье до 17°, днем 2-7° мороза; в южных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 января прогнозируется значительное ухудшение погодных условий.

Это обусловлено тем, что в Украину в среду придут атмосферные фронты с Балкан. Они принесут снегопады, усиление ветра и метели.

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