Снег и морозы: в Украине существенно испортится погода

В среду, 27 марта, в Украине ожидают ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей.

Ее будет определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Погода в Украине 24news.com.ua

Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве — мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным климатологов, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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