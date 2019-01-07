Снег и мороз до -13: синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине

В Украине на Рождество, 7 января, сохранится холодная погода без существенных осадков

В Карпатах, восточных и южных областях ожидается небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 7 января 8-13°, в западных и южных областях 5-10° мороза. В Крыму небольшой снег, температура ночью 2-7 °, днем ​​0-5 ° мороза.

Погода в Украине ТСН

В Киеве сохранится холодная погода без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°,днем 6-11° мороза.

Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.

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