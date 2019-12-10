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10 декабря • обновлено в 15:08
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"Дискриминирует русский!" Скандальный "слуга народа" пошел против украинского языка

9.8т
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Скандальный народный депутат Украины от "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что внес в Верховную Раду Украины законопроект об отмене закона №5670-д об украинском языке.

Анонс украинофобской инициативы он опубликовал на своей странице в Facebook, сославшись на требования Венецианской комиссии.

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", – разразился возмущениями одиозный представитель президентской политсилы.

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Также Бужанский заявил, что закон №5670-д якобы наносит ущерб Украине, выталкивая ее граждан из своего информационного поля в чужое, а также "убивает и унижает" украиноязычную литературу, ставя ее в "неконкурентное положение и не давая ей расти".

Нардеп выразил мнение, что действующий закон якобы направлен только на тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным и многонациональным государством.

Макс Бужанский

Макс Бужанский

"Наше місто"

"Да и черт с ними, я говорю не от их лица. Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины, о чем прямо говорится в выводах Венецианской комиссии", – продолжил свои выпады против государственного языка Бужанский.

Отметим, что по состоянию на 14:11 никаких сведений о законопроекте Бужанского на сайте Верховной Рады не было.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском.

  • Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

  • Бужанский не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины". Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов.

  • "Слуга народа" отличился еще и тем, что заявил о непонимании сути Дня памяти и примирения 8 мая, а всех, кто проголосует за отмену празднования 9 Мая, назовет "дебилами".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Закон о языках Языковой скандал
Персона
Макс Бужанский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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