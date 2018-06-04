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Олена Воронянська
Олена Воронянська
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Сколько лет еще пройдет, пока Луганск снова станет городом

3.1т

Ненавижу очереди – наверно, положенный мне запас отстояла в прошлом веке. Даже память о них заставляет вздрагивать – на днях коллега по заводу ОР привезла сувенир из трехбуквенной. Магнитик с князем Игорем. Удивилась, что я помрачнела. А у меня сразу воспоминания о переходе через Станицу; об орудиях, блестящих ниже памятника, нацеленных на нашу территорию; о хмурой покорной очереди …

Единственная очередь, которую я обожаю, – это на вход в "Книжковий Арсенал". Такие хорошие светлые лица. И чудесная атмосфера! И квест – кто еще из знакомых по ФБ прошел мимо тебя сейчас. А это, оказывается, Андрей Курков, Сашко Лирник, Олег Пономарь, а вовсе не обычные люди. А сколько великолепных изданий, новых романов и повестей, талантливых переводов. И везде площадки для общения, где каждый найдет свое. Но мы идем за людьми в фирменных черных футболках "Луганськ – Україна". Сегодня презентация книги "Оборона Луганського аеропорту". Мы своими глазами видели тех необыкновенных луганчан, которые не боялись тогда ездить к нашим военным. И некоторые защитники ЛАП тоже пришли на эту встречу. Если бы встретила их на улице, никогда бы не подумала, что эти девчата и ребята способны на подвиг. Время героев - грустное, ужасное и прекрасное одновременно.

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Какое огромное дело сделала пятерка волонтеров, собравших воедино все факты, фото, интервью десятков людей не только о защите аэропорта, а об обстановке "русской весны" 2014-го, к подлости и беспощадности которой мы оказались не готовы. Мелькают на экране фотографии развалин, а мне все не верится, что это наш удобный уютный аэропорт, куда мы (втихаря от мам) мотались на 166-м из военного городка поесть аппаратного мороженого и поглазеть на живой уголок с шустрой белкой, неутомимо снующей в колесе. А после реконструкции к Евро 2012 он и вовсе похорошел. Слава богу, что издательство взялось за издание этого титанического труда. И мы надеемся, что книгу ожидает еще не одно переиздание, с дополнениями и уточнениями. А ребятам - огромная благодарность за подвижничество и память.

Сколько лет еще пройдет, пока Луганск снова станет городом, а не "Обитаемым островом". Только я бы оставила эти развалины в назидание будущим любителям Залесья. Чтобы помнили...

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Тема
Война
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ЛНР
Источник
Источник:Facebook Олени Воронянської
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Петров Игорь
Петров Игорь
"Только я бы оставила эти развалины в назидание будущим любителям Залесья", - пишет эта женщина. Но вопрос: а кто стрелял по городу, в результате чего образовались развалины? Кондиционер взорвался, да? Какие же вы лицемеры!
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