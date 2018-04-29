Скандальный российский теплоход не смог отплыть из Крыма

Российский круизный лайнер "Князь Владимир" отменил первый в сезоне рейс из Сочи в аннексированный Крым, который должен был состояться 29 апреля. "Князь Владимир" должен был отправиться из Севастополя в порт прописки в Сочи, чтобы забрать пассажиров, но в эти планы пришлось внести коррективы.

В пресс-службе компании-судовладельца ООО "Черноморские круизы" объяснили перенос рейса технической неисправность.

"Руководством компании-оператора "Черноморские круизы" принято решение о переносе даты рейса №1 на 6 мая 2018 года. С каждым из пассажиров первого рейса сотрудники компании "Черноморские круизы" индивидуально обсудили возможность выхода из ситуации", – говорится в сообщении перевозчика.

В компании уверяют, что лайнер полностью подготовили к сезону 2018 года в межнавигационный период. Причиной поломки объяснили ошибкой в системе мониторинга и контроля параметров механизмов судна. О ней стало известно, когда "Князь Владимир" должен был отправиться из Севастополя в порт прописки в Сочи.

"В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности устраняется", – подчеркнули в компании.

"Князь Владимир" отправился в первый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым 11 июня 2017 года. Тогда компания-перевозчик не смогла продать и половины билетов. Изначально россияне планировали сделать круизную линию по маршруту Сочи-Крым-Стамбул, но эти планы отменили из-за отказа турецкой стороны принимать судно из оккупированного Крыма.

Отметим, что украинский центр "Миротворец" ранее вносил пассажиров "Князя Владимира" в черный список за незаконный въезд в оккупированный Крым.