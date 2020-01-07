Сивохо с УПЦ МП и пророссийскими музыкантами устроил марафон на канале Медведчука

На канале "112 Украина" УПЦ МП устроила телемарафон “Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса”, в котором участвуют советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов и народный артист Украины Владимир Гришко.

Героями сюжетов стали дети, которые проживают на линии столкновения на Донбассе. Сивохо и Карамазов встретили их 6 января на вокзале, передает телеканал.

Отмечается, что дети “по благословению митрополита Онуфрия” посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.

Сивохо с УПЦ МП устроил марафон на канале Медведчука

“Мы уверены, что это доброе дело должно стать примером милосердия, доброго и человеческого, символом единства украинского народа, что так важно сегодня”, – заявили Сивохо и Карамазов, которых назвали инициаторами мероприятия.

Примечательно, что еще в 2015 году Олег Карамазов называл Революцию Достоинства 2014 года “безумной”, заявлял о том, что "Украина и Россия – одна большая страна", и уезжал из-за Евромайдана в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил остальных украинцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!