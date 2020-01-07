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7 января • обновлено в 13:35
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Сивохо с УПЦ МП и пророссийскими музыкантами устроил марафон на канале Медведчука

5.5т
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На канале "112 Украина" УПЦ МП устроила телемарафон “Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса”, в котором участвуют советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов и народный артист Украины Владимир Гришко.

Героями сюжетов стали дети, которые проживают на линии столкновения на Донбассе. Сивохо и Карамазов встретили их 6 января на вокзале, передает телеканал.

Отмечается, что дети “по благословению митрополита Онуфрия” посетят Свято-Покровский Голосеевский монастырь, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. После чего вместе с родителями поедут в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области.

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Сивохо с УПЦ МП устроил марафон на канале Медведчука

Сивохо с УПЦ МП устроил марафон на канале Медведчука

“Мы уверены, что это доброе дело должно стать примером милосердия, доброго и человеческого, символом единства украинского народа, что так важно сегодня”, – заявили Сивохо и Карамазов, которых назвали инициаторами мероприятия.

Примечательно, что еще в 2015 году Олег Карамазов называл Революцию Достоинства 2014 года “безумной”, заявлял о том, что "Украина и Россия – одна большая страна", и уезжал из-за Евромайдана в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил остальных украинцев.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Гришко Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
РПЦ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
нужно отправлять любителей росии домой житьроссию в Сибирь и запретить въезд в Украину
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Сивуха в своем реперутаре
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Попов Валерий
Попов Валерий
РПЦ и ее филиал УПЦ МП имеют единственную матер-церковь, это НКВД от которой они получили "Томос" в 1943 году. Поэтому Сивохо давно пора отправить в отставку.
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