Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на воскресенье: где ждать снега и гололеда
Погода в Украине в воскресенье, 20 декабря, будет преимущественно облачной и без осадков. Однако в северо-восточных регионах возможен мокрый снег.
Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр. Синоптики также предупреждают об ухудшении в этот день видимости на дорогах Киева.
Так, с ночи и до утра воскресенья регионы местами накроют туманы. В восточных и северных областях возможна гололедица. Ветер будет 3-8 м/с, переменных направлений.
Небольшой снег в этот день прогнозируют в Черниговской, Полтавской областях, местами на Сумщине, Киевщине, Черкасщине и Днепропетровщине. На остальной территории осадков не предвидится.
Столбики термометров ночью и днем будут показывать от -3 до +2 градусов. На востоке прогнозируют ночные заморозки до -5, а днем на западе и крайнем юге потеплеет до +4... + 6 градусов.
Погода в Киеве в воскресенье ожидается без существенных осадков. Однако ночью и утром 20 декабря будет наблюдаться туман, из-за которого в столице объявлен І уровень опасности.
Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах от нуля до +2 градусов. Ветер – переменных направлений, 3-8 м/с.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Также синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Украине и Рождество Христово 7 января.