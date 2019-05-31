Штормовое предупреждение по Украине: синоптики сообщили о непогоде 

На территории Украины в пятницу, 31 мая, из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях днем составит +18... +23 градуса; на остальной территории днем +28... +33 градуса.

Погода в Украине Корреспондент.net

В Киеве в течение 31 мая прогнозируются дожди с грозами. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +15... +17°, днем +25... +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в первые дни лета, 1-2 июня, ожидается жаркая и дождливая погода.

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