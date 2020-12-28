Штамм коронавируса в Украине не такой, как в других странах Европы, – ученый

Распространенный в Украине штамм коронавируса не такой контагиозный (заразный), как вирусы в других странах на западе Европы.

Как сказал в интервью "РБК-Украина" академик Сергей Комиссаренко, главный фактор, который может влиять на спад заболеваемости – это поведение самого вируса.

"Он становится то более контагиозный, то менее. Пока нет новостей о том, что вирус или более летальный, или менее; что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение при заболевании пока не изменилось. Но его контагиозность меняется", – отметил он.

По словам ученого, для точного определения контагиозности коронавируса в Украине нужно проанализировать структуру генома или геномов этого вируса и сравнить с другими, но у нас пока это не делается.

Он добавил, что второй фактор спада заболеваемости в Украине, также крайне важный, – это то, что граждане постепенно начинают понимать опасность COVID-19 и стараются более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование.

Контагиозность – это выделение возбудителя из организма больного или носителя, его распространение в окружающей среде и проникновение в восприимчивый организм. Это свойство способствует эпидемическому распространению инфекционных болезней. Заразность напрямую зависит от особенностей возбудителя и механизма передачи инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый, более заразный штамм коронавируса, уже обнаружен в восьми странах Европы.

За последние сутки количество больных COVID-19 в Украине стремительно уменьшилось. Выявлено 4385 новых случаев, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.