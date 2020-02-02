Журналистка Янина Соколова резко высказалась о террористе, который закупил более тысячи единиц оружия, чтобы "защищать" памятник Ленину в Бердянске Запорожской области.

В новом выпуске своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она прокоментировала пропагандистский выпуск новостей, где показали мужчину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам террориста, после информации о предстоящем демонтаже памятника Ленина в городе, "неравнодушные граждане Бердянска" собрались и начали "дежурства" для его защиты. Однако, как рассказал террорист, он попал в плен к "майдаровцам".

Вечер с Яниной Соколовой Скришот

"Сам по себе назрел вопрос, что надо защищать себя, защищать свои семьи. И было решено привезти оружие. Близкие по духу товарищи с Крыма помогли нам. СБУ конечно переиграла, поэтому мы попали в засаду", – рассказал он.

Соколова отметила, что террориста обменяли в декабре 2019 года.

"Шо ты бл*ть несешь! Ты, г*андон, из-за памятника Ленину решил завезти в мирный город оружие? Сколько там у тебя в посылочке было? 88 автоматов Калашникова, 24 гранатомета, 900 гранат, 20 тысяч патронов. В мае? Когда в Бердянске в детские лагеря съезжаются отдыхать тысячи детей. Из-за ср*ной бронзовой болванки? Шо ты за мр*зь такая? Ты в своем родном городе был готов войну начать? Какая такая смертельная опасность тебе угрожала?" – сказала Соколова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!