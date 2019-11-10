"Президент, держи слово!" В Киеве устроили протест перед съездом "Слуги народа"

В воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве перед началом съезда президентской партии "Слуга народа" устроили массовую акцию протеста.

Активисты, которые появились в здании, принесли с собой баннеры с различными требованиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Президент, держи слово!" – написано на одном из плакатов. Большинство протестующих выступили против изменений в законодательство, которые вводят новые правила расчетных операций для физических лиц-предпринимателей.

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа" Telegram-канал "Политика страны"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Офисом президента Владимира Зеленского собрались представители малого бизнеса, которые устроили так называемый Кассовый Майдан из-за нововведений о кассовых аппаратах.

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