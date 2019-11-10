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10 ноября • обновлено в 11:49
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"Президент, держи слово!" В Киеве устроили протест перед съездом "Слуги народа"

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В воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве перед началом съезда президентской партии "Слуга народа" устроили массовую акцию протеста.

Активисты, которые появились в здании, принесли с собой баннеры с различными требованиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Президент, держи слово!" – написано на одном из плакатов. Большинство протестующих выступили против изменений в законодательство, которые вводят новые правила расчетных операций для физических лиц-предпринимателей.

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ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

ФЛП устроили протест перед съездом "Слуги народа"

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Офисом президента Владимира Зеленского собрались представители малого бизнеса, которые устроили так называемый Кассовый Майдан из-за нововведений о кассовых аппаратах.

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Место
Украина Киев
Тег
Партия Слуга народа
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