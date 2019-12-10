"В жизни все не так весело": сериал "Слуга народа" впервые покажут на российском телевидении

Российский развлекательный телеканал ТНТ покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом стало известно с анонса, опубликованного 10 декабря на странице телеканала в Instagram. Отметим, речь идет о первом сезоне "Слуги".

Сериал производства студии "Квартал 95" будет идти в РФ в прайм-тайм – вечером по будням в 19:00, начиная с 11 декабря. В день премьеры россияне смогут увидеть сразу три первых серии.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" Зеркало недели

"В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда в жизни все оказалось не так весело, как в сериале", – написали в Instagram-аккаунте ТНТ в анонсе.

Пресс-служба канала также назвала телесериал "оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти в Украине".

Напомним, по сюжету, главный герой – учитель истории Василий Голобородько – стал популярным в стране благодаря резкому видеоролику, критикующему власть и коррупцию в общем. После этого его избрали президентом Украины.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

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