"Сепаратизм поднимает голову": в Днепре жестоко избили ветерана АТО с женой

В Днепре на ветерана АТО и его жену набросились соседи и нанесли им несколько телесных повреждений. По словам потерпевшего Владимира Аршавского, конфликт возник из-за того, что он участвовал в боевых действиях на Донбассе.

О случившемся Аршавский написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что из-за полученных на войне травм он является лицом с инвалидностью, поэтому всегда паркуется на том месте, что поближе ко входу в подъезд. Однако когда он в очередной раз приехал к дому, на месте его привычной парковки стояли три соседские женщины.

"Я посигналил, но они не сдвинулись с места. Тогда я просто объехал их и припарковался чуть в стороне, не трогая странных женщин. Выйдя из машины и выгружая пакеты, спросил, почему они не отреагировали на мой сигнал, на что получил ответ, чтобы убирался отсюда, убирал свою машину, это их территория и меня здесь не будет", — рассказал Аршавский.

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Когда его жена указала соседкам на то, что Владимир из-за службы в АТО получил инвалидность, то женщины набросились на нее.

"Били по голове, по лицу, по груди, сорвали золотую цепочку. Когда я попытался самую агрессивную оттолкнуть от своей жены, то сзади в район почек мне нанесли удар. Это были муж агрессивной со своим приятелем. Пока я отмахивался от них, пьяная тётка теперь набросилась с кулаками и сумкой на меня", — поделился Владимир.

Facebook Владимир Аршавский

Когда мужчина позвонил в полицию, нападающие поспешили скрыться в своих квартирах. Он отметил также, что ничьи больше автомобили его соседям не мешают, и они хорошо знали, что у Владимира после участия в АТО действительно определили инвалидность.

"Сепаратизм в Днепре поднимает голову", — высказался потерпевший о произошедшем.

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье водитель маршрутки принялся оскорблять пассажира за то, что является ветераном АТО. Он угрожал экс-бойцу физической расправой и винил в развязывании войны на Донбассе.