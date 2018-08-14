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"Сепаратизм поднимает голову": в Днепре жестоко избили ветерана АТО с женой

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В Днепре на ветерана АТО и его жену набросились соседи и нанесли им несколько телесных повреждений. По словам потерпевшего Владимира Аршавского, конфликт возник из-за того, что он участвовал в боевых действиях на Донбассе.

О случившемся Аршавский написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что из-за полученных на войне травм он является лицом с инвалидностью, поэтому всегда паркуется на том месте, что поближе ко входу в подъезд. Однако когда он в очередной раз приехал к дому, на месте его привычной парковки стояли три соседские женщины.

"Я посигналил, но они не сдвинулись с места. Тогда я просто объехал их и припарковался чуть в стороне, не трогая странных женщин. Выйдя из машины и выгружая пакеты, спросил, почему они не отреагировали на мой сигнал, на что получил ответ, чтобы убирался отсюда, убирал свою машину, это их территория и меня здесь не будет", — рассказал Аршавский.

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На Днепропетровщине жестоко избили раненого ветерана АТО

Когда его жена указала соседкам на то, что Владимир из-за службы в АТО получил инвалидность, то женщины набросились на нее.

"Били по голове, по лицу, по груди, сорвали золотую цепочку. Когда я попытался самую агрессивную оттолкнуть от своей жены, то сзади в район почек мне нанесли удар. Это были муж агрессивной со своим приятелем. Пока я отмахивался от них, пьяная тётка теперь набросилась с кулаками и сумкой на меня", — поделился Владимир.

Facebook Владимир Аршавский

Когда мужчина позвонил в полицию, нападающие поспешили скрыться в своих квартирах. Он отметил также, что ничьи больше автомобили его соседям не мешают, и они хорошо знали, что у Владимира после участия в АТО действительно определили инвалидность.

"Сепаратизм в Днепре поднимает голову", — высказался потерпевший о произошедшем.

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье водитель маршрутки принялся оскорблять пассажира за то, что является ветераном АТО. Он угрожал экс-бойцу физической расправой и винил в развязывании войны на Донбассе.

Место
УкраинаДнепр
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Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
А нех... зaлупaтьcя. Это ты в Донбассе с автоматом мог выябывaтьcя перед безоружными людьми, а тут тебе быстро дополнительную инвалидность оформят. Отвыкай, выблядок бандеровский, от своих замашек, а то и на Донбасс больше ехать не надо - закопают прямо по месту жительства.
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3
8
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Колорад Ваня, выблядок колорадский, покажи свое фото.. опущенный... Раз такой смелый!
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Gazpromoff Propan
Gazpromoff Propan
Шумеры - вы воспитанием своих детей занимаетесь?
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4
Ильченко София
Ильченко София
ГРЕБАННЫЕ,ЕБУЧИЕ СКАЦАПЕРДЫ !СКОЛЬКО ВАС САРАНЧИ ЗАРАЖЕННОЙ ,ПРИЛЕЗЛО НА УКРАИНСКИЙ САЙТ.ВИДАТЬ НА ВАТОГЛАЗНИКАХ,ПОЛНАЯ ЖОПА,А СРУЦКИЕ,К УКРАИНЦАМ ПРИСОСАЛИСЬ ДАЖЕ НА УКРАИНСКОМ ОБОЗРЕВАТЕЛЕ.ЭТО ТЕ,КТО ПИЗДИТ,ШО ИМ УКРАИНЦЫ НЕ НУЖНЫ.ПИЗДАБОЛЫ ЕБАНЫЕ.СКАЦАПЫ ,УКРАИНЦАМ,НА ХУЙ НЕ УПАЛИ, НА ПА-РАШИНСКИХ САЙТАХ МЫ НЕ ЛАЗИМ,А СРУЦКАЯ САРАНЧА ХУЙЛОВСКАЯ,ПРОСТО ТОЛПАМИ БЕГУТ СЮДА,ВСЕ НОВАЯ И НОВАЯ НЕЧИСТЬ.НА ХУЙ ПШЛИ С САЙТА,ПИДОРОСЫ!
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Katerina Katja
Katerina Katja
Ильченко София, Я вот живу в Прибалтики.Мы отлично знаем Вы убивает на Донбасе мирное население.
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