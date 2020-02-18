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18 февраля • обновлено в 15:07
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"Думал, не доживем до рассвета": Сенцов с горечью вспомнил расстрелы на Майдане

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Украинский режиссер, который был освобожден из плена России, Олег Сенцов назвал 18 февраля 2014 года, когда происходили столкновения на Майдане, самой важной ночью в своей жизни.

Воспоминаниями он поделился на странице в Facebook в шестую годовщину трагических событий.

"18 числа началось мирное шествие, которое закончилась бойней в Мариинском парке и на Шелковичной, а во второй половине дня "Беркут", опрокинув нас на Институтской, погнал к Майдану. Милиция захватила все баррикады и вечером начала прижимать нас к сцене. Оборона проходила по линии Дома профсоюзов и памятника основателям Киева. После полуночи они заняли Стеллу и мы были вынуждены поджигать палатки и строить огненную ограду, чтобы они не зашли внутрь Майдана. Это была самая важная ночь в моей жизни и я думал, что мы не доживем до рассвета", – написал Сенцов.

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Сенцов с горечью вспомнил расстрелы на Майдане

Сенцов с горечью вспомнил расстрелы на Майдане

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Он также раскритиковал "мегапатриотов" и политиков, которые не имеют даже представления о том дне.

"Хочу им задать только один вопрос: "Где вы были в ночь с 18 на 19 февраля 2014?" Когда нас было там так мало, а наша революция тогда держалась на тонкой нити. Когда весь политбомонд убежал со сцены и остался один Женя, который координировал нашу оборону. Всю ночь мы ждали усиления из Львова, которое ехало на своих автобусах и прибыли утром. Никакого транспорта я не ждал так долго и сильно, как этого. Я благодарю всех, кто был тогда рядом со мной, и тем, кто успел с помощью. И главное - вечная память нашим погибшим Героям. Слава Украине!" – поделился Сенцов, получив мощный отклик в комментариях.

Сенцов с горечью вспомнил расстрелы на Майдане
Сенцов с горечью вспомнил расстрелы на Майдане
Сенцов с горечью вспомнил расстрелы на Майдане

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-22 февраля Украина отмечает победоносное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни . В 2014 году в эти дни в Киеве погибло около ста человек, десятки пропали без вести, более тысячи получили ранения и сотни – были арестованы.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Небесная Сотня Расстрелы на Майдане
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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фил филька
фил филька
не могу понять как может сочетаться мирное шествие и коктейли молотова?
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