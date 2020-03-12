Секс против коронавируса: в Минздраве рассказали, как уберечься от болезни

В Запорожье директор областного лабораторного центра Минздрава Роман Терехов порекомендовал заниматься сексом в качестве профилактики заболевания коронавирусом.

Об этом медик заявил в четверг, 12 марта, на брифинге в Запорожской ОГА, где обсуждали ситуацию с коронавирусом в Украине.

Терехов напомнил, что нужно соблюдать личную гигиену, избегать мест скопления людей и сохранять здравомыслие, не поддаваться панике. Также эпидемиолог посоветовал не заниматься самолечением, а при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу.

Секс как профилактика коронавируса

"Официальная медицина говорит о том, что алкоголь усугубляет любое состояние – это дополнительная нагрузка на печень, на иммунную систему, поэтому в общем-то, экспериментировать не стоит. А другие какие-то моменты, которые отвлекут и поднимут настроение – это пожалуйста и даже обязательно. Например, секс", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Также в Украине обнародованы результаты тестов украинцев, у которых подозревали коронавирус

В Минздраве сообщили, что провериться на наличие коронавируса в Украине пока можно только через семейного врача, но совсем скоро в аптеках появятся экспресс-тесты.

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