Секретный самолет президента Украины показали изнутри: видео

В сети появилось видео с президентского самолета Ил-62, на котором в свое время летали второй глава государства Леонид Кучма, его преемник Виктор Ющенко и беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

На воздушном судне удалось побывать журналистам "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в самолете два салона: справа – президентский, слева – министерский. Поскольку самолет был рассчитан на длительные перелеты, прямо перед входом расположено помещение, в котором хранили огромное количество продуктов.

Президентский Ил-62 aviamuseum.com.ua

Дверь в президентский салон обычно была плотно закрыта, туда могли войти только по личному приглашению главы государства. Там расположен рабочий кабинет со столами для документов и для трапезы.

Также на воздушном судне предусмотрена спальня с двумя кроватями, душевая кабина и туалет для главы государства. "Еще одно наблюдение – оказывается, украинские президенты на первом борту летали ногами вперед", – отметил журналист Александр Завгородний.

Примечательно, что самолет не летает уже более десяти лет и не сможет сам добраться даже в государственный музей авиации, в котором не раз изъявляли желание его заполучить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились кадры из самолета президента России Владимира Путина.

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