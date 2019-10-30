Одним из любимых мифов фанатов СССР являются россказни о каких-то там сверхкачественных натуральных советских продуктах — мол, только в СССР люди знали какой-то невероятный секрет, с помощью которого можно было делать самые лучшие в мире продукты. Отдельным мемом стало "лучшее в мире советское мороженое" — якобы многие капиталисты приезжали в Страну Советов только для того, чтобы его попробовать. Правда, как выясняется — советское мороженое на самом деле не было никаким "советским" — а целиком и полностью (вместе с рецептом и станками по производству) было привезено из США.

В последнее время любители СССР переключились с мороженого на сгущёнку — мол, советская сгущёнка это вообще уникальный продукт, такого больше нигде нет, это уникальная космическая технология, сгущёнкой питался в полёте Гагарин и прочее такое. "А помните вкус оладушек с той самой сгущёнкой? Хорошо жилось в СССР!" — вскрикивают фанаты Союза на различных форумах и в комментариях, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

У советской сгущёнки и в самом деле был один секрет — о котором я расскажу в сегодняшнем посте.

Чтобы не ходить вокруг да около, скажу сразу о главном — главный секрет советской сгущёнки состоял в том, что она не была никакой "советской". Изобрели сгущённое молоко задолго до появления СССР, и изобрели не в России — сгущённое молоко с сахаром изобрёл парижский кондитер и виноторновец Николя Франсуа Аппер — который создал несколько видов консервированных продуктов, в том числе и концентрированное молоко. Аппер даже написал книгу "Икусство консервирования растительных и животных субстанций на долголетний период".

Позже, в середине XIX века, американский промышленник Гейл Борден открыл способ вакуумного сгущения молока, и в 1858 году начал выпускать промышленные консервы — сгущённое молоко с сахаром. Борден выпускал целых 300.000 галлонов сгущёнки в год — её массово использовали в качестве питания солдаты Гражданской войны в Америке. Вот примерно так выглядело производство сгущёнки в то время:

В России производство сгущёнки началось в конце XIX века — в 1881 году был открыт небольшой завод по производству сгущёнки, но продукция сперва не пользовалась популярностью. Кое-как дело пошло с началом русско-японской войны — именно тогда появилась сгущёнка в бело-синих металлических банках, её производили на кондитерских фабриках. Что самое интересное — с приходом к власти большевиков технология была полностью утрачена как "ненужный буржуазный предрассудок".

А собственно рецепт и секрет "самой вкусной советской сгущёнки" привёз из США всё тот же Анастас Микоян — который в 1936 году был в США с деловым турне и привёз оттуда в СССР целую кучу разных технологий — от самого вкусного в мире советского мороженого до промышленного производства котлет. Вот вам и весь секрет — "лучшая в мире советская сгущёнка" оказалась самой что ни на есть американской — в СССР просто привезли покупное оборудование и переписали американский рецепт под видом "советского ГОСТа".

В конце ещё хочу добавить — что вообще-то сгущёнка это достаточно вредная еда — это дешевый и неполезный способ наполнить организм углеводами для производства энергии, который чаще всего используется там, где под рукой нет ничего более полезного (вроде качественного шоколада) — например, в армии, в дальнем походе, полярной экспедиции и так далее. И то, что в СССР такой продукт считался каким-то там сверхвкусным "элитным лакомством" — только лишь ещё раз показывает всю нищету советской жизни...

А вы едите сгущёнку? Какую предпочитаете?

Напишите в коммментариях, интересно)

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