Счастливые общаются час в день: социолог рассказал, как карантин отразился на украинцах

Карантин в Украине из-за COVID-19 принес как положительные, как и отрицательные результаты для украинцев.
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Об этом в интервью "КП в Украине" рассказал заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук Евгений Головаха.
"Начну с позитива: оставшись дома, родители получили возможность больше общаться со своими детьми, и это хороший стимул для психоэмоционального развития подрастающего поколения. Негатив – это участившиеся случаи семейного насилия и, как следствие, рост статистики разводов в перспективе", – отметил он.
Карантин в Украине
Головаха рассказал, что согласно исследованию, самые счастливые семьи те, где муж и жена общаются всего один час в сутки.
"Самые несчастные – это когда общение исчисляется минутами либо супруги вынуждены много времени проводить вместе", – добавил ученый.
Головаха сказал, что избежать злобы и ссор в семье с людьми должны работать психологи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи дали советы, как пережить самоизоляцию во время пандемии COVID-19.
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