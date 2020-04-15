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15 апреля • обновлено в 11:35
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Счастливые общаются час в день: социолог рассказал, как карантин отразился на украинцах

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Карантин в Украине из-за COVID-19 принес как положительные, как и отрицательные результаты для украинцев.

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Об этом в интервью "КП в Украине" рассказал заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук Евгений Головаха.

"Начну с позитива: оставшись дома, родители получили возможность больше общаться со своими детьми, и это хороший стимул для психоэмоционального развития подрастающего поколения. Негатив – это участившиеся случаи семейного насилия и, как следствие, рост статистики разводов в перспективе", – отметил он.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Головаха рассказал, что согласно исследованию, самые счастливые семьи те, где муж и жена общаются всего один час в сутки.

"Самые несчастные – это когда общение исчисляется минутами либо супруги вынуждены много времени проводить вместе", – добавил ученый.

Головаха сказал, что избежать злобы и ссор в семье с людьми должны работать психологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи дали советы, как пережить самоизоляцию во время пандемии COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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