"Сбылась мечта многих поколений": Епифаний поблагодарил Порошенко за получение Томоса

Вручение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины – результат труда многих людей, в том числе и пятого президента Украины Петра Порошенко, за что им большое спасибо.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Он напомнил, что год назад, 6 января 2019 года, осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих – Украинская Православная Церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра.

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко Фейсбук Митрополита Епифания

"Это событие – плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников. И пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Томос прибыл в Украину. Благодарю Вас, Петр Алексеевич, и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", – подчеркнул митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Православная церковь Украины, Томос для которой подписали 5 января 2019, пережила тяжелый период, который запомнился массовым присоединением приходов и конфликтом между патриархами Филаретом и Епифанием.

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