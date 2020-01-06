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6 января • обновлено в 18:02
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"Сбылась мечта многих поколений": Епифаний поблагодарил Порошенко за получение Томоса

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Вручение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины – результат труда многих людей, в том числе и пятого президента Украины Петра Порошенко, за что им большое спасибо.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Он напомнил, что год назад, 6 января 2019 года, осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих – Украинская Православная Церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра.

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко

Фейсбук Митрополита Епифания

"Это событие – плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко. Долгое время, фактически три десятилетия, украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость, защитив довершение дела от помех со стороны внешних противников. И пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Томос прибыл в Украину. Благодарю Вас, Петр Алексеевич, и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", – подчеркнул митрополит.

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Раскол или объединение: как Томос изменил Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Православная церковь Украины, Томос для которой подписали 5 января 2019, пережила тяжелый период, который запомнился массовым присоединением приходов и конфликтом между патриархами Филаретом и Епифанием.

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Митрополит Епифаний Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины Томос
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Епифаний поблагодарил Порошенко за получение Томоса..." // Ну шо они лицедейством занимаются. Американцев надо благодарить, которые для подрыва влияния РПЦ, а не по доброте душевной, такой же Томос выжали для кажется Черногории и теперь там Сербия и Россия в истерике как и в отношении ПЦУ.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие такие "поколения" мечтали о томосе? Кто вообще слышал слово "томос" до нацистского переворота в Киеве? Это пэдро придумал, чтобы окончательно расколоть Украину.
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